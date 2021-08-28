محمد بن راشد يثمن قيمة المرأة الإماراتية

بسام محمد - متابعة – دوت الخليج

هنأ صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم”، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، سمو الشيخة “فاطمة بنت مبارك”. رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية “أم الإمارات”. على جهودها عبر عقود، أكد أن الإمارات لديها من النساء، الواحدة منهن بألف رجل.





كما هنأ سموه بنات الإمارات على إنجازهن الذي حققنه، واللبنات التي شيدنها. وكذلك شعب الإمارات بمجتمع أكثر استقراراً وتماسكاً وتلاحماً ندخل به الخمسين الجديدة.

وأضاف سموه في تدوينة على حسابه الرسمي في تويتر: “في يوم المرأة الإماراتية نهنئ أم الإمارات الشيخة فاطمة بنت مبارك، حفظها الله، على جهودها عبر عقود… ونهنئ بنات الإمارات بالإنجازات التي حققنها واللبنات التي شيدنها.. ونهنئ شعب الإمارات بمجتمع أكثر استقراراً وتماسكاً وتلاحماً ندخل به الخمسين الجديدة”.

وأشار سموه، عبر فيديو نشره على حسابه في موقع إنستغرام، ضمن وسم “ومضات قيادية”. إلى أن “70% من الخريجين من العناصر النسائية و85% في مكتبي من النساء. إننا نتعشم فيهن خيراً.. العنصر النسائي يجتهد ويتعلم أكثر والمستقبل أمامه كبير”.

وتابع: “نعتز بما حققناه من إنجازات في ملف دعم المرأة، ولكننا نتطلع إلى المزيد، وهدفنا أن نتصدر دول العالم في هذا المجال.. ثقتنا في قدرة المرأة على الإسهام بصورة مؤثرة في الوصول بدولة الإمارات إلى المصاف الأولى في كل القطاعات، كبيرة.. ونحن مستمرون في دعمها وتذليل كل ما قد يعترض طريقها من عراقيل… وإمدادها بكل ما تحتاج لتكون دائماً على قدر المأمول لها من مستويات التميز”.