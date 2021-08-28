الإمارات بلد الإنسانية.. محمد بن راشد يكافئ منقذي قطة بمبلغ 200 ألف

بسام محمد - متابعة – نغم حسن

كافأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، 4 عمال أنقذوا قطة عالقة في شرفة إحدى الأبنية قبل أيام.

وتم تسليم كل شخص منهم 50 ألف درهم، وشكرهم على عملهم الرحيم.





وقال أحدهم وهو المواطن المغربي أشرف بلينزة لصحيفة “البيان”، إنه حصل على مكافأة قدرها 50 ألف درهم. وكذلك حصل كل من الثلاثة الآخرين الذين شاركوا معه في إنقاذ القطة على المبلغ نفسه، وتقدم بالشكر الجزيل إلى آل مكتوم.

كما نقلت صحيفة “الإمارات اليوم” عن “فريق إنقاذ القطة” أن “هذا التكريم يؤكد أن الإمارات بلد الخير والعطاء، والإنسانية. وأن من يعيش على أرضها يتعلم من قادتها الكثير من أسمى القيم والمبادئ”.

وكان محمد بن راشد سبق ونشر عبر تويتر ليشيد بهذا العمل النبيل، طالباً الاستدلال على فاعلي الخير هؤلاء.