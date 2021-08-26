العالم يثمن جهود الإمارات في عمليات الإجلاء من أفغانستان

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

أشادت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وأستراليا بجهود الإمارات، ومساهمتها في تسهيل عملية إجلاء آلاف الرعايا من أفغانستان.





وأشارت أستراليا إلى الجهود المقدرة لصاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان”، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. والتي أسهمت بدورها في القضاء على الأمراض التي يمكن الوقاية منها.

وعبر القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة في الإمارات “إيثان جولدريتش”، عن امتنان بلاده لدولة الإمارات. لمساهماتها في تسهيل عملية إجلاء آلاف الرعايا الأمريكيين من أفغانستان وغيرهم.

وأشاد سفير المملكة المتحدة في الإمارات “باتريك مودي”، بالجهود المشتركة بين الإمارات وبلاده. التي ساهمت في إجلاء 4883 فرداً من كابول إلى المملكة المتحدة عبر الإمارات.

من جهته، ثمن سفير فرنسا لدى الدولة “كزافييه شاتيل”، تعاون الإمارات واستجابتها السريعة لتسهيل إجلاء رعايا الدول من أفغانستان. وإعلان استضافتها 5000 من المواطنين الأفغان الذين تم إجلاؤهم من أفغانستان قبل سفرهم إلى دول أخرى.

بدورها، أعربت سفيرة كومنولث أستراليا لدى الدولة “هايدي فينامور”. عن شكر بلادها للإمارات، لجهودها في تسهيل عملية إجلاء الرعايا الأستراليين من أفغانستان.