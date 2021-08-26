الهيئة الاتحادية للهوية تتيح تجديد الإقامة عبر موقعها الإلكتروني

بسام محمد - متابعة – نغم حسن
أوضحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، إمكانية الأفراد تجديد تصاريح الإقامة عبر موقعها الإلكتروني www.ica.gov.ae أو التطبيق الذكي ICA UAE eChannels.
وتشمل خطوات تجديد تصريح الإقامة في الإمارات:
1- التسجيل وإنشاء الحساب (الهوية الرقمية) أو الدخول للخدمات الإلكترونية في حال التسجيل المسبق.
2- اختيار خدمة تجديد إصدار تصريح إقامة.
3- تقديم الطلب ومراجعة البيانات المسترجعة وتحديثها وتسديد الرسوم.
4- تقديم طلب لتجديد بطاقة الهوية.
5- تسليم جواز السفر لشركة التوصيل المعتمدة.
6- وضع ملصق الإقامة على جواز السفر وتوصيل الجواز عن طريق شركة التوصيل المعتمدة.