شرطة دبي تُطيح بزعيم عصابة إجرامية خطيرة ومطلوب لـ “الإنتربول”

بسام محمد - متابعة – نغم حسن

تمكنت شرطة دبي من القبض على “رافاييل امبريال” زعيم عصابة “كامورا” الإيطالية، و أيضاً على “رافاييل ماوريلو” أحد أبرز المقربين إليه، والمسؤول عن عمليات القتل والاغتيالات في العصابة.

وقالت شرطة دبي عبر موقعها الإلكتروني، “ألقت القيادة العامة لشرطة دبي القبض على رافاييل امبريال الزعيم في عصابة “كامورا” الإيطالية الإجرامية المُنظمة، الضالعة في ارتكاب جرائم اتجار بالمواد المخدرة والسلاح عبر الحدود الدولية، والذي يُعد أحد أبرز المطلوبين للسلطات الأمنية الإيطالية، والصادر بحقه نشرة دولية حمراء من مُنظمة الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول””.





وأضافت: “كما وألقت شرطة دبي برفقة الزعيم في العصابة على “رافاييل ماوريلو” أحد أبرز المقربين إليه، والمسؤول عن عمليات القتل والاغتيالات في عصابة كامورا، والمطلوب لدى الانتربول والسلطات الإيطالية بتهمة القتل العمد لأحد الأشخاص في موطنه باستخدام سلاح ناري غير مرخص، إلى جانب تهم الانتماء إلى عصابة إجرامية”.

وتابعت: “تمكنت شرطة دبي من الإطاحة بزعيم العصابة وكشفت هويته الحقيقية رغم تخفيه وانتحاله لاسم “أنطونيو روكو” إلى جانب استخدامه أساليب تمويه مختلفة لحرصه الشديد على عدم كشف أمره، وذلك من خلال تنقله اليومي في أكثر من سيارة، واختيار العيش في مقر سكن مُستقل، إضافة إلى عدم قيامه بتسجيل عنوان واضح له في الدولة حتى لا يتم الاستدلال عليه”.

وأكد معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، “أن إلقاء القبض على رافييل امبريال وبرفقته المسؤول عن عمليات القتل، يأتي في إطار جهود شرطة دبي المتواصلة بدعم وتوجيهات من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في العمل على مكافحة كافة أشكال الجريمة الدولية المُنظمة، وإلقاء القبض على مرتكيبها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، إلى جانب العمل المستمر على تطوير العلاقات العميقة والراسخة بين دولة الإمارات العربية المتحدة، ومختلف دول العالم في مجال مكافحة الجريمة المُنظمة لخلق مجتمعات آمنة خالية من السموم المخدرة والاتجار بالأسلحة”.