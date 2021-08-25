رأس الخيمة تحدث الإجراءات الاحترازية لمكافحة كورونا

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

أعلنت إمارة رأس الخيمة، اليوم الأربعاء، عن تحديث الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.





وشملت الإجراءات الجديدة زيادة الطاقة الاستيعابية 60% للفعاليات، مع تطبيق التباعد الجسدي وارتداء الكمامات. ورفع الطاقة الاستيعابية للمرافق الفندقية للحد الأقصى، مع الحفاظ على التباعد الجسدي وارتداء الكمامات. ورفع الطاقة الاستيعابية إلى60% لقاعات الأفراح، وبما لا يتعدى 300 شخص في القاعة.

كما شملت التحديثات رفع الطاقة الاستيعابية إلى 80% للمطاعم ومراكز التسوق، والسماح لعشر أشخاص كحد أقصى بالجلوس على الطاولة الواحدة. وتحديد مسافة التباعد الاجتماعي بمترين في دور العبادة، مع ارتداء الكمامات طوال الوقت.

كما رفعت الطاقة الاستيعابية إلى 75% لوسائل النقل المختلفة، مع الحفاظ على التباعد وارتداء الكمامات.