الإمارات تسجل 990 إصابة جديدة بكورونا

بسام محمد - متابعة – نور نجيم :

أجرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، 325,118 فحصا جديدا خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 990 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا. وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 711,428 حالة.





كما أعلنت الوزارة عن وفاة حالتين مصابتين وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2,026 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 1,675 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد. وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 694,260 حالة.