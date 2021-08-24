تنفيذ محطة ضخ المياه في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

انتهت هيئة كهرباء ومياه دبي من تنفيذ مشروع محطة ضخ المياه في مجمع “محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية”. بقدرة 7.5 ملايين جالون من المياه المحلاة يومياً، بتكلفة إجمالية بلغت 23 مليون و100 ألف درهم.





وأشار معالي “سعيد محمد الطاير”، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي. إلى أن “المحطة تعتمد أحدث التقنيات العالمية التي تتميز بالكفاءة في استهلاك الطاقة”.

وأكد أن “الهيئة تعمل على تطوير شبكة المياه في جميع أنحاء دبي من خلال مشاريع إنتاج ونقل وتوزيع المياه وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة. لتلبية النمو المتسارع ومواكبة الطلب على المياه في مختلف مناطق الإمارة. من خلال عمليات تخطيط محددة وموثوقة تعتمد على أحدث أدوات استشراف المستقبل. حيث تستند خطط توسعة البنية التحتية للكهرباء والمياه إلى توقعات الطلب حتى عام 2030”.

وأوضح المهندس “عبدالله عبيدالله” النائب التنفيذي للرئيس لقطاع المياه والهندسة المدنية في هيئة كهرباء ومياه دبي. أن “محطة ضخ المياه تهدف إلى تلبية احتياجات مختلف منشآت ومرافق مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية. والمنطقة المحيطة بالمجمع من المياه”.

وأشار إلى أنها “تعمل بالطاقة النظيفة، من المجمع ويمكن التحكم بها عن بعد عبر نظام الإشراف والتحكم وجمع البيانات للمياه (سكادا)”.