الإمارات للتعلیم المدرسي تستعد للعام الدراسي بجملة من الإجراءات

بسام محمد - متابعة: نازك عيسى

انتھت مؤسسة الإمارات للتعلیم المدرسي من اتخاذ كافة الاستعدادات المیدانیة تمھیدا لعودة الطلبة إلى مدارسھم تزامنا مع قرب انطلاق العام الدراسي 2021 – 2022 في 29 أغسطس الجاري. وحرصت المؤسسة على ضمان صحة وسلامة الطلبة والكوادر التدریسیة والإداریة عبر حزمة من الإجراءات والتدابیر الوقائیة والإحترازیة التي من شأنھا تأمین عودة الطلبة إلى مقاعدھم الدراسیة دون عوائق .ضمن الدوام الحضوري مع إبقاء خیار التعلم عن بعد قائما لولي الأمر.





وبینت المؤسسة أن فرقھا المیدانیة المختلفة سارعت إلى تھیئة المدارس والتأكد من جاھزیتھا فور الإعلان عن عودة التعلیم الحضوري في مدارس الدولة المختلفة. حیث تم الانتھاء من تعقیم كافة المدارس الحكومیة التي ستستقبل الطلبة عند عودتھم والبالغ عددھا 564 مدرسة في مختلف مناطق الدولة. إلى جانب وضع المخططات والسيناریوھات المختلفة لتوزیع الطلبة في الصف الدراسي في ظل تطبیق إجراءات التباعد الجسدي .بحسب قرار الجھات المختصة في الدولة كما وضعت المؤسسة آلیات للدخول الآمن للمدارس و إدارة حركة الطلبة داخلھا.

ودعت مؤسسة الإمارات للتعلیم المدرسي كافة مكونات المجتمع المدرسي من مدراء ومعلمین وأولیاء أمور إلى ضرورة تكامل الأدوار لإنجاز عودة آمنة للطلبة في ظل الظروف الراھنة.بما یدعم توجھات الدولة الرامیة للعودة إلى الحیاة الطبیعیة والتغلب على جائحة كورونا وما نتج عنھا من آثار انعكست على مجمل القطاعات ومنھا التعلیم.

وعملت مؤسسة الإمارات للتعلیم المدرسي على توفیر الزي المدرسي للطلبة للعام الدراسي المقبل في ما یزید عن 110 منافذ في مختلف مناطق الدولة. حرصا منھا على توفیر الوقت والجھد على أولیاء الأمور، منوھة إلى عدم إجراء أي تغییر على الزي المدرسي مقارنة بالأعوام السابقة.

وانطلقت أمس فعالیات أسبوع التطویر المھني وذلك ضمن استعدادات المؤسسة لانطلاق العام الدراسي الجدید 2021 – 2022 .والذي یستھدف ما یقارب 25 ألفا من القیادات المدرسیة والمعلمین والكوادر الإداریة و التدریسیة وقیادات ومعلمي ریاض الأطفال. حیث تم تصمیم حقائب تدریبیة تحاكي طبیعة العودة الاستثنائیة وبما یضمن سلامة كافة مكونات المجتمع المدرسي وبما یعزز دور القیادات المدرسیة في متابعة مدى الالتزام بتدابیر الصحة والسلامة داخل أروقة المدارس.

ویركز أسبوع التطویر المھني والذي یعقد عن بعد في المدارس على محور العودة الآمنة للمدارس ورفع جاھزیة القیادات المدرسیة والمعلمین والمشرفین وكافة عناصر العملیة التعلیمیة. بھدف إنجاز عودة آمنة للمدارس إلى جانب العمل على رفع مھارات الكوادر التدریسیة في عدد من الحقول التربویة المتنوعة.

وشددت المؤسسة على أن مدراء المدارس سیتولون تطبیق الإجراءات الاحترازیة والتدابیر الوقائیة في مدارسھم مع فریق مختص داخل المدرسة بعد تزویدھم بالأدوات اللازمة والتدریب المناسب وسیتم النظر إلى كل مدرسة بشكل منفرد وتقییم حالتھا ومدى التزامھا بالإجراءات والتدابیر الوقائیة والاحترازیة، وذلك من أجل زیادة التركیز على أھمیة قیادة المدیر لكافة التفاصیل المتعلقة في مدرسته والعمل بما یلزم من أجل تصویب وضعھا والتأكد من جودة وإستمراریة العملیة التعلیمیة في ظل العودة الاستثنائیة للطلبة على أتم صورة بما یضمن صحة وسلامة الطلبة.

وأجرت المؤسسة ضمن استعداداتھا للعام الدراسي مشروع صیانة لـ 10 مدارس وریاض أطفال شملت أعمال التطویر فیھا تنفیذ أعمال إغلاق للممرات الداخلیة /تغییر أرضیات، تعدیل كامل لدورات المیاه، استحداث دورات میاه لأصحاب الھمم، استحداث مختبر الروبوت /التعلم الذكي/، أعمال مظلات سیارات، أعمال ملاعب، إلى جانب صیانة أنظمة الكشف عن الحریق ومكافحته والعیادات المدرسیة وتجھیزاتھا وغرف العزل والمقاصف المدرسیة بالإضافة إلى تأمین الخدمات المدرسیة الحیویة كالحافلات المدرسیة وخدمات التغذیة المدرسیة في مختلف المدارس البالغ عددھا 564.

وخصصت المؤسسة البرید الالكتروني [email protected] لتواصل المدارس بشكل مباشر مع المؤسسة في حال حاجتھا لأي دعم بخصوص المرافق ورفع جاھزیتھا.