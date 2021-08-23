شرطة أبوظبي تضبط عصابة بطاقات المساج

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

ضبط قسم “المرصاد” التابع لإدارة الدوريات ‎الخاصة في قطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي، وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في الإمارة. ثلاث مطابع تقوم بطباعة بطاقات المساج في أبوظبي والعين وتديرها عصابات من الجنسية الآسيوية.





وقامت العصابة بطباعة 100 ألف بطاقة مساج لاستدراج الضحايا “تحت ستار إجراء المساج” في أماكن غير مرخصة.

وتلقى الفريق معلومات أولية من مصادره وعلى إثرها تحركت الفرق الأمنية المختصة. وقامت بضبط التشكيل العصابي الآسيوي وتحريز مطبعة البطاقات و تم إحالتهم للجهات المختصة.

‏‎وأكد اللواء “محمد سهيل الراشدي” مدير قطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي، الحرص على الحد من الأنشطة والممارسات المخالفة والمحظورة. التي من شأنها إلحاق الأذى بالأفراد والمجتمع بشكل عام.

وحث الجمهور، وفق صحيفة “البيان”، على الإبلاغ عن اية ممارسات مشبوهة عن طريق خدمة أمان 8002626.