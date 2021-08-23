وزارة التربية والتعليم ترفع السعة الاستيعابية للحضانات

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

رفعت وزارة التربية والتعليم السعة الاستيعابية للحضانات إلى 12 طفلاً للفئة من 45 يوماً إلى سنتين. وإلى 16 طفلاً في الفئة العمرية من 2-4 سنوات.





وأكدت الوزارة على إبقاء المساحة المخصصة 3.5 أمتار للطفل داخل الصف و5 أمتار لكل طفل في المساحات المفتوحة. وإعفاء الأطفال من ارتداء الكمامات أو أغطية الوجه.

وحذرت الوزارة عبر البروتوكول الوطني لإعادة التشغيل المنشآت التعليمية من استخدام الدمى والألعاب ذات الأجزاء المعقدة. أو التي يصعب تنظيفها.

كما نوهت إلى ضرورة تعقيم كافة المعدات في الفصول كالألعاب والكتب والأقلام وأقلام التلوين والمواد الفنية والحرفية بعد كل استخدام.