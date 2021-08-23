اليوم.. تقديم أكثر من 60 ألف جرعة من لقاح كورونا في الإمارات

بسام محمد - متابعة- رنا يوسف

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 60,942 جرعة من لقاح “كوفيد-19″ خلال الساعات الـ 24 الماضية وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى السبت 17,699,486 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 178.96 جرعة لكل 100 شخص

وأوضحت الوزارة أن نسبة من تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كوفيد 19 بلغت 84.33%، فيما وصلت نسبة من تلقوا جرعتين إلى 74.18%.

ويأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح ” كوفيد – 19 ” وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس “كوفيد-19”.