تعديل إجراءات التصدي لكورونا في الحكومة الاتحادية اعتباراً

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

عدلت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، اليوم، بعض إجراءات التصدي لجائحة كورونا على مستوى الحكومة الاتحادية.





وأوضحت الهيئة في تعميم موجه إلى كافة الوزارات والجهات الاتحادية، أنه “تم تعديل بعض إجراءات التصدي لجائحة كوفيد 19 على مستوى الحكومة الاتحادية. على أن يتم العمل بها اعتباراً من يوم الأحد الموافق 29 أغسطس 2021”.

وأضافت: “بات يتعين على جميع موظفي الحكومة الاتحادية إجراء فحص مسحة الأنف /PCR/ كل /48/ ساعة. ويستثنى من ذلك الموظفون الحاصلون على جرعتي لقاح كوفيد- 19. كما يستثنى من الإجراءات السابقة الموظفون الحاصلون على تقرير أو شهادة طبية معتمدة من الجهات الصحية الرسمية في الدولة. تشير إلى عدم إمكانية تلقيهم للقاح كوفيد- 19، وفق حالتهم الصحية/ المرضية، على أن يلتزم الموظف بإجراء فحص مسحة الأنف /PCR/ كل /48/ ساعة”.

وجاء في التعميم: “يتعين على كافة شركات التعهيد، وشركات الخدمات العامة وما شابه. التي يتم التعاقد معها من قبل الجهات الحكومية الاتحادية الحالية والمستقبلية. إجراء فحص مسحة الأنف لموظفيها الموجودين أو الذين سيتواجدون بشكل يومي في مقرات عمل الجهة الاتحادية، وذلك كل 48 ساعة. على نفقة تلك الشركات المتعاقد معها أو المعهد لها، على أن يستثنى من ذلك موظفو تلك الشركات الحاصلون على جرعتي لقاح كوفيد – 19”.

وأضاف أنه “في حال التعاقد مع شركات استشارية أو بيوت خبرة وما شابه من قبل الجهات الاتحادية. ويتطلب مرور موظفيها على مقرات عمل الجهة الحكومية الاتحادية؛ لحضور اجتماعات أو مناقشات، وغيرها من المهام حسب العقد. فإنه يتعين على الجهة الحكومية الاتحادية التأكد من إبراز موظفي هذه الشركات نتيجة فحص سارية المفعول لمسحة الأنف. مدتها لا تزيد على 48 ساعة ويستثنى من ذلك الموظفون الحاصلون على جرعتين من لقاح كوفيد- 19”.