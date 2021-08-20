الإمارات.. عقوبة تغيير حالة الأشخاص بقصد تضليل القضاء

بسام محمد - متابعة – نغم حسن

اكدت النيابة العامة في الإمارات على خطورة تغيير حالة الأشخاص بقصد تضليل القضاء.

وعبر تويتر، أشارت النيابة العامة إلى أنه طبقا للمادة 266 من قانون العقوبات الاتحادي يعاقب بالحبس كل من غير بقصد تضليل القضاء حالة الأشخاص أو الأماكن أو الأشياء أو أخفى أدلة الجريمة أو قدم معلومات كاذبة تتعلق بها وهو يعلم عدم صحتها.





ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.