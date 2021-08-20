الدول المسموح القدوم منها لـ “أبو ظبي” دون اتخاذ إجراءات الحجر الصحي

بسام محمد - متابعة – نغم حسن

كشفت دائرة السياحة والثقافة في أبوظبي “القائمة الخضراء” المحدثة للمسافرين القادمين إلى أبوظبي.

وبحسب “وام” تشمل القائمة المدرجة أدناه الدول والمناطق والأقاليم والمناطق المسموح بالسفر منها إلى أبوظبي مباشرة دون الاحتياج لاتخاذ إجراءات الحجر الصحي:





“أستراليا -ألبانيا -البحرين -التشيك -السعودية -السويد -الصين -ألمانيا -المجر -النمسا -أوكرانيا -إيرلندا -بروناي -بلجيكا -بلغاريا -بولندا -تايوان (جمهورية الصين الشعبية)

-رومانيا -سنغافورة -سويسرا -سيشيل -صربيا -كندا -كوريا الجنوبية -مالطا -موريشيوس -مولدوفا -نيوزيلندا -هونج كونج (مناطق جمهورية الصين الشعبية الإدارية الخاصة)”.

وجار تحديث هذه القائمة بناء على تطورات انتشار فيروس كوفيد-19 عالمياً، وقد تتغير أسماء الدول المصرح بها.

والقائمة سارية اعتباراً من 20 أغسطس 2021، من الساعة 12:00 صباحاً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفيما يخص ممرات السفر الآمنة فقد أوضحت أنه إذا تم تطعيمك بالكامل ضد فيروس كوفيد-19 (تلقيت الجرعة النهائية قبل 28 يومًا على الأقل من السفر)، فلن يُطلب منك أيضاً الحجر الصحي عند السفر بين أبوظبي والدول التالية: البحرين -اليونان -سيشل -صربيا.