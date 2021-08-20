تحديث إجراءات الدخول للمطعّمين في إمارة أبو ظبي والتنفيذ بهذا الموعد

بسام محمد - متابعة: نازك عيسى

حدثت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي . إجراءات دخول إمارة أبوظبي من داخل الدولة للمطعّمين من مواطنين ومقيمين وزوار، والبدء بالعمل بها من يوم الجمعة 20 أغسطس 2021.





ووفقاً للإجراءات الجديدة، يستطيع المطعّم أو المشارك في الدراسات السريرية دخول الإمارة إن كانت صفته تظهر باللون الأخضر على تطبيق الحصن .بالإضافة إلى ظهور حالته الخاصة (حرف E أو النجمة). وتظهر الحالة الخاصة (حرف E أو النجمة) بعد إجراء فحص مسحة أنف (PCR) وتبقى ظاهرة لمدة 7 أيام.

وأكدت اللجنة بأنه لا يتعين على المطعّم أو المشارك في الدراسات السريرية إن كانت حالته الخاصة (حرف E أو النجمة) ظاهرة على تطبيق الحصن إجراء أي فحوصات إضافية بعد دخول الإمارة في حال البقاء فيها.

وأوضحت اللجنة أن برتوكول الدخول هذا يطبق مع برتوكول السفر المعتمد على الزوار القادمين من خارج الدولة.

كما أعلنت اللجنة أن برتوكول الفحوصات الحالي المعتمد لدخول إمارة أبوظبي سيستمر تطبيقه على غير المطعّمين من مواطنين ومقيمين وزوار.والذي يتطلب نتيجة فحص مسحة الأنف (PCR) استلمت خلال 48 ساعة أو نتيجة فحص الليزر (DPI) استلمت خلال 24 ساعة، مع إجراء فحوصات إضافية في حال البقاء في الإمارة كما هو معلن سابقاً.