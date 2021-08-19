الإمارات تجري 318,348 فحصاً جديداً خلال الساعات الماضية

بسام محمد - متابعة _ نور نجيم :

أجرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، 318,348 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ 24 الماضية في إطار خططها لتوسيع نطاق الفحوصات وكشف الحالات المصابة وكبح جماح الفيروس.

وأسهم تكثيف الفحوصات في الكشف عن 1,077 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ مجموع الحالات المسجلة حالة.





وكشفت الوزارة عن شفاء 1,611 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا. كما تم تسجيل 3 وفيات جديدة في الدولة.

وتهيب الوزارة بالجميع التقييد التام بإجراءات العزل الصحي والتباعد الاجتماعي والمكاني وتقليل الازدحام، حرصا على السلامة العامة.