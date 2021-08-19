الإمارات تستضيف القمة العالمية للإنسانية في إكسبو دبي 2020

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

تنطلق فعاليات القمة العالمية للإنسانية في دبي خلال يوم 30 مارس 2022. والذي تم الإعلان عن إطلاقه على هامش اليوم العالمي للعمل الإنساني الذي يصادف 19 أغسطس 2021.





وتهدف القمة إلى إيجاد الحلول المناسبة لبعض القضايا المستمرة حول العالم بما في ذلك تحديات جائحة فيروس كورونا المستجد. والقضايا الأخرى المتعلقة بالعنصرية والمساوة بين الجنسين والتعصب والتمييز.

وستجمع القمة العالمية للإنسانية تحت مظلتها كل من المثقفين والمؤسسات الحكومية ومؤسسات حقوق الإنسان والمؤسسات الخيرية. والمؤسسات الدينية والفنانين والإعلاميين والجمعيات الثقافية والقطاع الخاص. بهدف عقد حوارات وإلقاء الضوء على المخاوف الراهنة التي يحتاج العالم إلى معالجتها وذلك في إكسبو 2020 دبي.

وستقوم القمة العالمية للإنسانية بمناقشة قضايا هامة جداً في مارس من العام المقبل، من أجل التنسيق وتظافر الجهود. نحو تقديم المساعدات الخارجية والاستجابة للأزمات الإنسانية والكوارث الطبيعية.

يجدر بالذكر أن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة من الموضوعات التي سيتم التطرق لها في أعمال القمة العالمية للإنسانية. إضافة إلى موضوعات كالتفرقة المتزايدة حول العالم بسبب التطرف وعدم التسامح.