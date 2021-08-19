“طيران الإمارات” تعيد مزايا الموظفين وتواصل التعافي

بسام محمد - متابعة: نازك عيسى





قال سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: إننا نشعر بتأثير جائحة «كوفيد-19» على حياتنا الشخصية وعلى أعمالنا؛ حيث تضرر بشكل خاص قطاع الطيران والسفر بشدة.

وأوضح سموّه، في مذكرة داخلية لموظفي الشركة اطلعت عليها «الخليج»، أنه سعيد وهو يشاهد طاقم المجموعة وهم يواصلون خدمة العملاء حتى في ظل التحديات الكبيرة، مشيراً إلى أنه ممتن جداً للدعم المستمر وتفاني الموظفين في عملهم.

وأضاف: «في الأسابيع والأشهر القليلة الماضية، وبفضل حملة التطعيم العالمية إلى حد كبير وجهود قادتنا هنا في دولة الإمارات، رأينا طريقاً واضحاً نحو الانفتاح على التعافي؛ حيث تقوم طائراتنا الأيقونية بلم شمل الناس، والطيران إلى الوجهات الأكثر شعبية حول العالم، كما عاد النشاط مرة أخرى إلى مطار دبي الدولي. وبالفعل هنالك جو مميز من الإيجابية والعودة إلى الوضع الطبيعي».

واستطرد قائلاً: «أود أن أشكركم جميعاً على وقوفكم معاً ومع الشركة خلال هذه الأوقات الصعبة؛ إذ قبلتم ظروف العمل الصعبة، بما في ذلك التخفيضات في الأجور والمزايا، وأثبتم ولاءكم لعلامة طيران الإمارات. ولذلك، وعلى الرغم من أننا لا زلنا بعيدين عن التعافي التام، يسعدني أن أشارككم بعض التغييرات التي ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من أكتوبر وهي: إعادة بدل الإقامة للمتزوجين، وزيادة استحقاقات الإجازة السنوية للتعويض عن التخفيضات التي أجريناها في أكتوبر 2020، كما سنقدم لكم خيار ترشيح 5 من أصدقائكم للحصول على تذاكر بشروط امتيازية في الدرجة السياحية، هذا إضافة إلى الاعتراف بأفضل المواهب الداخلية عبر تعزيز فرصة حصولهم على زيادة على الراتب عند الترقية في الدرجات الأساسية.