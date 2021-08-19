وساما تكريم لأبطال عسكريين لدورهم في إجلاء الدبلوماسيين من أفغانستان

بسام محمد - متابعة- رنا يوسف

قلد الفريق الركن المهندس عيسى المزروعي، نائب رئيس أركان القوات المسلحة، الأربعاء. عدداً من أبطال القوات المسلحة «وسام الشجاعة» و «وسام الإمارات العسكري». لمواقفهم البطولية خلال أداء عملهم في إجلاء الدبلوماسيين الإماراتيين من مطار كابل في أفغانستان، في ظروف قاهرة.

وأعرب الفريق المزروعي، عن اعتزاز قيادة الإمارات وشعبها بأبطالها من منتسبي القوات المسلحة، من حماة الوطن على ما يقدمونه لوطنهم وشعبهم من مواقف بطولية وأعمال مشرفة. تعكس قيمهم الأصيلة في الشجاعة والعطاء والإخلاص والتفاني. داعياً الله عز وجل أن يديم العزّ والأمن لوطننا، في ظل قيادتنا الحكيمة، وتوجيهاتها بالحفاظ على أبنائنا ومكتسبات الدولة في جميع الأحوال



