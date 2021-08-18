محمد بن راشد يمنح رواد العمل الإنساني في الإمارات الإقامة الذهبية

بسام محمد - متابعة – نور نجيم :

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الأربعاء، منح رواد العمل الانساني في الإمارات الإقامة الذهبية.

وأوضح سموه عبر “تويتر”: “يصادف غداً اليوم العالمي للعمل الإنساني..نفخر بدولتنا التي قدمت أكثر من ٣٢٠ مليار درهم مساعدات منذ التأسيس..نفخر بكوادرنا ومؤسساتنا والمنظمات الدولية الانسانية على أرضنا..ونعلن منح رواد العمل الانساني في الإمارات الإقامة الذهبية..لسنا عاصمة اقتصادية فقط بل عاصمة انسانية وحضارية”.



