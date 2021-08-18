صحة أبوظبي توفر الجرعة الداعمة ولقاحات الأطفال بدون حجز موعد

بسام محمد - متابعة – نور نجيم :

أكدت دائرة الصحة أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي، أنه يمكن الحصول على لقاحات الأطفال التي تتضمن سينوفارم من عمر 3 إلى 17 عاماً ولقاح “فايزر-بيونتيك” للأطفال من سن 12 فما فوق.

أما لقاحات كبار المواطنين والمقيمين، والجرعة الداعمة للقاحات كوفيد-19 للبالغين تقدم بعد 6 أشهر من الجرعة الثانية في جميع مراكز التطعيم التابعة لشركة صحة دون الحاجة لحجز موعد.





ودعت الدائرة الأهالي لاصطحاب أطفالهم لمراكز التطعيم دون حجز موعد، منوهة إلى أهمية حصولهم على اللقاح كونه وسيلة مهمة للحفاظ على صحتهم وسلامتهم وضمان عودتهم للحياة الطبيعية وأنشطتهم، كما أن اللقاح يعد سلاحاً هاماً لمكافحة الجائحة وتوفير الوقاية لجميع أفراد المجتمع.

وأوضحت الدائرة بأن الجرعة الداعمة تهدف لتعزيز المناعة وتنشيطها وتقويتها ضد سلالات الفيروس المعدية، خصوصاً في ظل انتشار الفيروس وظهور متحورات جديدة.