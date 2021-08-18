أبوظبي.. إجراءات جديدة للحصول على الإقامة الذهبية للأطباء

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

أطلقت دائرة الصحة أبوظبي ومكتب أبوظبي للمقيمين، باقة من الإجراءات الجديدة الهادفة إلى دعم وتمكين الأطباء في إمارة أبوظبي. لتقديم طلباتهم للحصول على الإقامة الذهبية في أبوظبي بما يضمن لهم سهولة التقديم بسلاسة ويسر.





وسيتم تقديم حزمة مميزة للأطباء الذين رشحتهم دائرة الصحة أبوظبي للحصول على إقامتهم الذهبية. من خلال مركز ياس تسهيل أحد المراكز المتخصصة بتقديم طلبات الإقامة الذهبية، عبر أخصائيين في مجال الرعاية الصحية. حيث تم تحديد رسوم للباقة المميزة بقيمة 4,000 درهم لكل طلب تشمل هذه الرسوم الخدمات الإضافية. مثل الهوية الإماراتية استلام وتسليم جواز السفر وخدمات تعليق الإقامة للمكفولين. بالإضافة إلى رسوم تقديم الطلب وتعديل الوضع وختم التأشيرة وخدمات تسهيل.

كما تتوفر باقتان بقيمة 3,470 درهم للخيار الأول في حال تم الدفع عن طريق التحويل البنكي. و3,547 درهم للخيار الثاني في حال تم الدفع عبر الإنترنت. بحيث لا تشمل جميع الرسوم المذكورة والخاصة بجميع الباقات رسوم إلغاء الإقامة الحالية ورسوم الفحص الطبي.

كما يتم تطبيق رسوم مماثلة لكل فرد من أفراد الأسرة عند تقديم طلب للحصول على الإقامة الذهبية. ويمكن التقديم على الباقات العاديّة من خلال موقع الهيئة الاتحاديّة للهويّة والجنسيّة ica.gov.ae .

ويتعين على جميع المتقدمين للحصول على الإقامة الذهبية تقديم إيصال دفع الرسوم مع طلب التأشيرة إلى عنوان البريد الإلكتروني التالي[email protected] . بدلاً من زيارة المركز بشكل شخصي. كما يمكنهم سداد رسوم الإقامة الذهبية عبر الإنترنت أيضاً من خلال موقع مركز ياس تسهيل: https://yastasheel.ae/ .

وعند استلام الطلبات، سيقوم مركز ياس تسهيل لأخصائيي الرعاية الصحية بالتواصل مع دائرة الصحة – أبوظبي للحصول على جميع الوثائق المطلوبة وذات الصلة.

ووفقاً للاتفاقية الجديدة بين دائرة الصحة – أبوظبي ومكتب أبوظبي للمقيمين. لم يعد مطلوباً من الأطباء التواصل مع دائرة الصحة للحصول على هذه المستندات. ويستغرق طلب الإقامة الذهبية حوالي أسبوعين مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة إلغاء التأشيرة الحالية والقيام بالفحص الطبي في الوقت المحدد.