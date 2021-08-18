دائرة الصحة أبوظبي تعدل أسعار الفحوصات العاجلة والسريعة لمسحات الأنف

بسام محمد - متابعة: نازك عيسى

دعت دائرة الصحة أبوظبي الجهة التنظيمية لقطاع إلى ضرورة تقديم الفحص العادي أو التقليدي لمسحة الأنف PCR للكشف عن فيروس كوفيد-19 بقيمة 65 درهم كسعر ثابت بالإضافة إلى الخيارات الأخرى التي ستقدم للجمهور كل على حسب رغبته واستعجاله والتي تتضمن الفحص السريع لأقل من ساعتين بقيمة 350 درهم بحد أقصى والفحص السريع من ساعتين إلى خمس ساعات بقيمة 250 درهم بحد أقصى





وتأتي هذه الخطوة استجابة وتلبية لاحتياجات أفراد المجتمع كافة وضمان سهولة وصولهم للخدمات بكل يسر وسهولة متى ما احتاجوا إليها كما تدعم هذه الخطوة أيضاً الجهود الاستثنائية التي يتم بذلها على مدار الساعة من قبل الكوادر الطبية للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع

وأوضحت الدائرة بأنه على من يرغب في إجراء الفحوصات في المنزل التنسيق مع المنشآت الصحية، حيث سيتم فرض رسم على الخدمة المنزلية

وأشارت الدائرة إلى أن تكلفة خدمة فحص الأنف PCR تقع على عاتق الأفراد في حال كانوا لا يعانون من أي أعراض أما في حال وجود أعراض فسيتم تغطية تكلفة الفحص عبر البرامج الحكومية ذات العلاقة