الناقلات الوطنية تعلّق رحلاتها إلى أفغانستان

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

علقت الناقلات الوطنية، أمس، رحلاتها إلى كابول مؤقتاً، بسبب الأوضاع الأمنية غير المستقرة في العاصمة الأفغانية وإغلاق مطارها.





وقال متحدث باسم “طيران الإمارات”، إنه “نظراً للإغلاق المفاجئ لمدرج مطار حامد كرزاي الدولي. في الوقت الذي كانت فيه رحلتها رقم 640 على وشك الوصول إلى كابول أمس، فقد عادت الطائرة إلى دبي”.

وأضاف أن “الناقلة تتابع التطورات حول الوضع في أفغانستان وتعمل عن كثب مع جميع السلطات المعنية لضمان التشغيل الآمن لخدماتها”.

كما أعلن متحدث باسم “فلاي دبي” عودة رحلة الناقلة رقم دبي 305 بعد المغادرة، وتعليق علميات الناقلة مؤقتاً إلى كابول. ومراقبة الوضع ومراجعة الخطط بما يتماشى مع تعليمات السلطات المختصة.

وقال إن “الناقلة ستتواصل مع المسافرين بخصوص خيارات استرداد قيمة التذاكر وإعادة الحجز الخاصة بهم.

من جهته، قال متحدث باسم “العربية للطيران”، إن “الناقلة علقت رحلاتها أيضاً بشكل مؤقت منذ بداية التطورات الأخيرة”.