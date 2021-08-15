قادة الإمارات يهنئون رئيسي كوريا والهند

بسام محمد - متابعة – دوت الخليج

بعث صاحب السمو الشيخ “خليفة بن زايد آل نهيان”، رئيس الدولة “حفظه الله”. برقية تهنئة إلى فخامة “مون جيه إن” رئيس جمهورية كوريا، بمناسبة يوم التحرير.

كما بعث صاحبا السمو، الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم” نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”. والشيخ “محمد بن زايد آل نهيان” ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس “مون جيه إن”.

وبعث صاحبا السمو برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي “كيم بو كيوم” رئيس وزراء جمهورية كوريا.

وفي سياق آخر، بعث صاحب السمو الشيخ “خليفة بن زايد آل نهيان”، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس “رام ناث كوفيند”. رئيس جمهورية الهند، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأرسل صاحبا السمو، الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم” والشيخ “محمد بن زايد آل نهيان”. برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة رئيس جمهورية الهند.

وبعث صاحبا السمو برقيتي تهنئة مماثلتين إلى دولة “ناريندرا مودي” رئيس وزراء جمهورية الهند.