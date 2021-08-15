انطلاق الكونجرس العالمي للإعلام 2022 في أبوظبي

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

أعلن سمو الشيخ “منصور بن زايد آل نهيان”، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة. عن انطلاق الدورة الأولى من “الكونجرس العالمي للإعلام” في العاصمة أبوظبي خلال الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر 2022.

وتنظم الحدث شركة أبوظبي الوطنية للمعارض “أدنيك” بشراكة استراتيجية مع وكالة أنباء الإمارات “وام”.

ويشمل الحدث الفريد من نوعه في المنطقة، مؤتمراً ومعرضاً متخصصين في قطاع صناعة الإعلام. ويتيح فرصا لمؤسسات الإعلام المختلفة لبحث الشراكات وسبل التعاون في تعزيز آليات تطوير رسائل الإعلام الحضارية والإنسانية. الهادفة إلى خدمة البشرية وضمان سعادتها وتنمية المجتمعات عبر محتوى رصين وموثوق ذي مصداقية عالية.

ويشارك في الكونجرس العالمي للإعلام نخبة من رواد صناعة الإعلام والمتخصصين والمؤثرين العالميين. بالإضافة إلى الأكاديميين والشباب وطلبة الجامعات.

وتتضمن محاور الكونجرس موضوعات عدة تشمل الاتصال الرقمي والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والإبداع في القطاع الإعلامي. بالإضافة إلى عدد من الجلسات المتخصصة في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإنترنت والإعلام الاجتماعي والمؤثرين العالميين.

كما يوفر منصة مثالية للشركات ا لعالمية الراغبة بالدخول إلى أسواق صناعة الإعلام في منطقتي الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويعد “الكونجرس العالمي للإعلام” منصة ملهمة للتعرف إلى واقع صناعة الإعلام في المنطقة والعالم. وبلورة رؤية استشرافية لمستقبل هذه الصناعة، التي باتت محفزاً رئيسياً للتنمية المستدامة في المجتمعات.