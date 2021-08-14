الإمارات تُجري 321,610 فحصاً جديداً في الدولة

متابعة – نغم حسن

أجرت وزارة الصحة الإماراتية 321,610 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ 24 الماضية، مما أسفر عن كشف 1,206 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 700587 حالة.

وتم الإعلان عن وفاة 3 حالات مصابة لتصبح حصيلة الوفيات في الدولة 1,997 حالة.

وكشفت الوزارة عن شفاء 1,385 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا لتسجل حالات الشفاء 678341 حالة.