انخفاض كبير في وفيات حوادث المرور في الشارقة

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

انخفضت وفيات الحوادث المرورية في إمارة الشارقة بنسبة 38% في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من 2020. وفق إحصائيات إدارة المرور والدوريات في القيادة العامة لشرطة الشارقة.

وأكد المقدم “محمد علاي” مدير إدارة المرور والدوريات، أن “القيادة العامة لشرطة الشارقة تعمل على تطبيق أهدافها المنسجمة مع الهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية. الرامي إلى جعل الطرق أكثر أمناً بهدف خفض نسبة الحوادث والحد من الوفيات بسبب الحوادث المرورية”.

وشدد على حرص شرطة الشارقة على تحديد الأسباب الرئيسة للحوادث المرورية وإيجاد الحلول المناسبة والسريعة لها.

وأضاف أن “شرطة الشارقة تسير وفق الخطة الاستراتيجية لوزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز الوعي المروري بين أفراد المجتمع كافة. وضمن أهم مبادراتها وهي حوادث السير وتعزيز الثقافة المرورية بهدف الوصول إلى مجتمع آمن وخالٍ من الحوادث المرورية”.