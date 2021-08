بسام محمد - إصابات كورونا تتراجع 20% خلال أسبوع - دوت الخليج

متابعة – مظفر إسماعيل انخفضت إصابات كورونا في الإمارات بنسبة 20% خلال أسبوع، ما يعكس جهود الدولة المتواصلة للحد من تداعيات الجائحة. وتطبيق الإجراءات الاحترازية، ونجاح الحملة الوطنية للقاح. وكانت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أعلنت عن تسجيل 1520 إصابة في الدولة يوم الجمعة. لتواصل انخفاضها بشكل ملحوظ خلال الأسبوع، مسجلة أمس 1215 حالة، وفق صحيفة “البيان”. وكشفت الوزارة عن تقديم 24.845 جرعة من لقاح “كوفيد 19” خلال 24 ساعة الماضية. ليبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس 17.313.163 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 175.05 جرعة لكل 100 شخص.













Enable referrer and click cookie to search for eeabd954c8288484 7d91665432efe101 [] 2.7.2