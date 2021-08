بسام محمد - محمد بن راشد: نحن نخدم الإمارات - دوت الخليج

متابعة – دوت الخليج قال صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم”، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. إننا نخدم دولة الإمارات العربية المتحدة. وأضاف سموه، عبر فيديو نشره على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، ضمن وسم “ومضات قيادية”: “عندك حلم ورغبة وطموح وإرادة وقدرة ومعرفة.. إذا كان كل هذا عندك تحتاج لشيء أخير وهو العمل”. وتابع: “لا بد أن نبذل كل معرفتنا ونسعى إلى المعرفة، والسعي إلى المعرفة هو السعي إلى السعادة”. وأطلق صاحب السمو وسم “ومضات قيادية” على حسابه في إنستغرام، ليشارك فيه جانباً من خبراته الحياتية والعملية وتجاربه ورؤيته القيادية.













