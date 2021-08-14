اليوم.. تقديم أكثر 24 ألف جرعة من لقاح كورونا في الدولة

متابعة – علي معلا:

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 24,845 جرعة من لقاح “كوفيد-19″ خلال الساعات الـ 24 الماضية وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 17,313,163 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 175.05 جرعة لكل 100 شخص.

ويأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح ” كوفيد-19 ” وسعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس ” كوفيد-19 “.