بسام محمد - تعرف على حالة الطقس المتوقع ليوم غد - دوت الخليج

متابعة- رنا يوسف توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً ومغبر أحياناً نهاراً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر شرقاً، ورطباً ليلاً وصباح السبت على المناطق الساحلية.

الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مثيرة الغبار وحركتها جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 15 – 25 تصل إلى 40 كم/س.

وأوضح المركز، في بيانه اليومي، أن الموج في الخليج العربي سيكون خفيفاً. وسيحدث المد الأول عند الساعة 16:40 والمد الثاني عند الساعة 04:03 والجزر الأول عند الساعة 10:08 والجزر الثاني عند الساعة 22:01.

في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً وسيحدث المد الأول عند الساعة 12:47 والمد الثاني عند الساعة 01:30 والجزر الأول عند الساعة 19:19 والجزر الثاني عند الساعة 07:01.













Enable referrer and click cookie to search for eeabd954c8288484 7d91665432efe101 [] 2.7.2