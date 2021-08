بسام محمد - الإمارات تقدم أكثر من 40 ألف جرعة مضادة لكورونا اليوم - دوت الخليج

متابعة – نور نجيم : أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 42,503 جرعات من لقاح “كوفيد-19” خلال الساعات الـ 24 الماضية. وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 17,288,318 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 174.80 جرعة لكل 100 شخص. يأتي توزيع اللقاح في أنحاء الدولة. سعياً إلى الوصول للمناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم. ويؤكد ذلك، نهج دولة الإمارات الاستباقي في الاهتمام بصحة وسلامة كل فرد من أفراد المجتمع.













