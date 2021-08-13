الإمارات ترسل طائرة محملة بجرعات لقاح كورونا إلى هذه الدولة

بسام محمد - متابعة – نور نجيم :

تواصل دولة الإمارات جهودها المتواصلة التي تبذلها لمساعدة مختلف دول العالم في مواجهة جائحة كورونا.

حيث أرسلت الإمارات اليوم إلى العاصمة الفلبينية “مانيلا” طائرة تحمل على متنها شحنة من الإمدادات والمستلزمات الطبية. ومن بينها 100 ألف من جرعات اللقاح المضاد لفيروس “كوفيد-19″، بهدف دعم جهود منع انتشار الفيروس ومحاصرته.

وقال خالد الهاجري القائم بأعمال سفارة الدولة لدى مانيلا إنه في إطار حرص القيادة الرشيدة في دولة الإمارات على دعم الجهود التي تبذلها السلطات الفلبينية في مواجهة جائحة “كوفيد-19″، أرسلت دولة الإمارات اليوم طائرة تحمل جرعات اللقاح لتعزيز ودعم الاستجابة التي تقوم بها الجهات الصحية في الفلبين في مواجهة واحتواء الجائحة.

كما أشار إلى أن الفلبين من أوائل الدول التي تلقت الدعم الطبي من دولة الامارات، إذ أرسلت إليها في شهر أبريل 2020 أول طائرة دعم طبي وعلى متنها 7.3 طن من المستلزمات الطبية.

يذكر أن دولة الإمارات وجمهورية الفلبين ترتبطان بعلاقات صداقة تمتد لعدة عقود.