بسام محمد - الدولة الإماراتية تُعزي الحكومة الجزائرية بضحايا الحرائق - دوت الخليج

متابعة – نغم حسن أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة تضامنها مع جمهورية الجزائر الشقيقة، وذلك بعد أن اجتاحت الحرائق والنيران عدة مناطق وسببت خسائر فادحة بالأرواح. . وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن خالص تعازيها ومواساتها إلى الحكومة الجزائرية. وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الجلل، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.













