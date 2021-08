بسام محمد - اليوم.. تقديم أكثر من 48 ألف جرعة من لقاحات كورونا في الإمارات - دوت الخليج

متابعة – علي معلا: أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تقديم 48,318 جرعة من لقاح” كوفيد-19 ” خلال الساعات الـ 24 الماضية ليبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 17,245,815 جرعة بمعدل توزيع للقاح بلغ 174.37 جرعة لكل 100 شخص. ويأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح ” كوفيد-19 ” وسعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.













