بسام محمد - أبوظبي.. قرار قضائي بحق متهم حاول الاستيلاء على أموال متوفى - دوت الخليج

متابعة- رنا يوسف أصدرت محكمة جنح أبوظبي حكماً بحق متهم بالشروع في التوصل إلى الاستيلاء على مبالغ نقدية من عائلة متوفى بعد أن انتحل صفة كاذبة بادعائه أنه تاجر، ولديه دَيْن عليه مطالباً بسداده. وتم ضبط المتهم والتحقيق معه ليعترف أنه تواصل مع المجني عليه عن طريق برنامج «واتساب»، بعد العثور على رقم هاتفه المنشور في أحد مواقع التواصل المختصة في نشر معلومات عن المتوفى ووضع هواتف عائلته لتلقي التعازي. وطلب منه تحويل مبلغ 900 درهم، إلى حسابه المصرفي. مدعيًا أن المتوفى كان قد اشترى بضاعة منه بتلك القيمة، وعندما طلب المجني عليه إرسال الرخصة التجارية أو بطاقة الهوية والاتصال بالجاني، أفاد بأنه أبكم ولا يستطيع التحدث، فقام بإبلاغ جهات الاختصاص بعدما راودته الشكوك حول صحة ذلك الادعاء. ومن خلال البحث والتحري وفحص الهاتف، أثبت تقرير مركز العلوم الجنائية والإلكترونية بدائرة القضاء، أن الهاتف المستخدم في الجريمة يعود إلى المتهم، وحساب التواصل الاجتماعي مرتبط برقم الهاتف. فضلاً عن أن الملف والصور الموجودة فيه مطابقة للمحادثات المرفقة، وبناء عليه أحالت النيابة العامة، المتهم إلى المحكمة المختصة، التي أصدرت حكمها بحبسه لمدة شهرين، مع محو جميع البيانات ومصادرة الهاتف وإغلاق حسابه في برنامج «واتساب» بشكل كلي.

ومن جهتها، دعت النيابة العامة في أبوظبي، أفراد المجتمع إلى تحري الدقة في أي معلومات تصل إليهم من قبل أشخاص مجهولين، والعمل على التأكد من صحتها قبل التجاوب معها. وعدم التساهل في الاستجابة للمطالبات التي قد تكون بسيطة أو كبيرة بغرض الإيقاع بالضحايا، وذلك بما يقطع الطريق على ضعاف النفوس الذين يستغلون وسائل التواصل لارتكاب جرائمهم.













