بسام محمد - تعرف إلى عقوبة الموظف الذي ينتفع من وظيفته دون حق - دوت الخليج

متابعة _نور نجيم : أوضحت النيابة العامة للدولة من خلال تغريدة نشرتها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة الموظف العام الذي ينتفع من وظيفته دون حق. وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقا للمادة 225 مكرر من قانون العقوبات الاتحادي يعاقب بالسجن المؤقت كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة حصل أو حاول أن يحصل لنفسه أو لغيره بدون حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته. ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة













Enable referrer and click cookie to search for eeabd954c8288484 7d91665432efe101 [] 2.7.2