بسام محمد - الإمارات.. تسجيل 1,287 حالة إصابة جديدة و 6 وفيات بكورونا

متابعة – نغم حسن أجرت وزارة الصحة الإماراتية 318,383 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ 24 الماضية، مما أسفر عن كشف 1,287 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 696906 حالة. وتم الإعلان عن وفاة 6 حالات مصابة لتصبح حصيلة الوفيات في الدولة 1988 حالة. وكشفت الوزارة عن شفاء 1,413 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا لتسجل حالات الشفاء 674162 حالة.













