أبوظبي.. مجانية المواقف وتطبيق “درب” خلال عطلة رأس السنة الهجرية

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

أكد مركز النقل المتكامل في أبوظبي، التابع لدائرة البلديات والنقل، مجانية رسوم المواقف السطحية، وأوقات عمله. وساعات تطبيق نظام “درب” للتعرفة المرورية، ومواعيد عمل حافلات النقل العام، وخدمات العبارات.

وستكون رسوم المواقف السطحية مجانية بدءاً من الخميس الموافق 12 أغسطس وحتى الساعة 7:59 من صباح يوم السبت الموافق 14 أغسطس. كما سيكون الوقوف مجاني في ساحة مواقف الشاحنات في مصفح م-18 خلال العطلة الرسمية، وفق صحيفة “البيان”.

ونوه مركز النقل المتكامل إلى ضرورة عدم الوقوف في الأماكن الممنوعة وعدم إعاقة حركة المركبات. والتوقف بشكل صحيح في الأماكن المخصصة للوقوف. وكذلك عدم الوقوف في الأماكن المخصصة للسكان من الساعة التاسعة مساء وحتى الساعة 8:00 صباحاً.

كما أعلن مركز النقل المتكامل أن رسوم نظام التعرفة المرورية “درب” ستكون مجانية خلال عطلة رأس السنة الهجرية. على أن يستأنف احتساب الرسوم يوم السبت الموافق 14 أغسطس في ساعات الذروة الاعتيادية. وهي من الساعة 07:00 إلى الساعة 09:00 في الفترة الصباحية، ومن الساعة 5:00 إلى الساعة 7:00 في الفترة المسائية.

أما عن مواعيد عمل خدمات حافلات النقل العام والعبارات بين جزيرة دلما وميناء جبل الظنة، وبين جزيرتي السعديات والعالية في إمارة أبوظبي. فستعمل حسب جداول مواعيدها الاعتيادية المتبعة أثناء أيام العطل الرسمية دون أي تغيير.

من جهة أخرى، أوضح مركز النقل المتكامل أن مراكز إسعاد المتعاملين في أنحاء إمارة أبوظبي ستكون مغلقة خلال عطلة رأس السنة الهجرية. على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد.

ويمكن للمتعاملين مواصلة الحصول على خدمات المركز عن طريق المنصات الرقمية المتاحة على موقعه الإلكتروني www.itc.gov.ae. وتطبيقات “درب” و”دربي” للهواتف الذكية، وعبر التواصل مع مركز دعم الخدمات لدائرة البلديات والنقل على الرقم المجاني 800850. ومركز اتصال خدمة مركبات الأجرة 600535353، وذلك على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.