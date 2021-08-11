محمد بن زايد: رفاهية المواطن على رأس أولويات الإمارات

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

أكد صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان”، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ “خليفة بن زايد آل نهيان” رئيس الدولة، حفظه الله. تضع على رأس أولوياتها توفير أفضل الخدمات للمجتمع ومختلف سبل الراحة للمواطن ورفاهيته.

وأشاد صاحب السمو، خلال زيارة “استراحة السحب”، التي تقع على ارتفاع 600 متر فوق مستوى سطح البحر. وتعد أحدث المشاريع السياحية في مدينة خورفكان، بالمشاريع النوعية الحيوية المهمة التي افتتحها أخيراً صاحب السمو الشيخ الدكتور “سلطان بن محمد القاسمي”، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وقال سموه إن “هذه المشاريع تضيف مسارات تنموية طموحة وواعدة. وتشكل رافداً يدعم خطط النمو الاجتماعي والاقتصادي والسياحي في دولة الإمارات وتطلعاتها إلى تحقيق التنمية المستدامة الشاملة”.

ودون سموه عبر تويتر: “زرت اليوم استراحة السحب في خورفكان.. إطلالة جميلة على معالم المدينة وتاريخها العريق والتي حباها الله جمال الطبيعة وتنوعها.. مشاريع حيوية نوعية رافدة للسياحة في الوطن.. جهود مقدرة لحاكم الشارقة الشيخ سلطان القاسمي الذي سخر كل الإمكانيات من أجل خدمة الوطن والمواطن”.