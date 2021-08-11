الإمارات تعلن عن تقديم تسهيلات لضمان دخول المسافرين إلى الدولة

بسام محمد - متابعة: روان ديوب

كشفت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، الثلاثاء، عن بروتوكول اعتماد شهادة التطعيم الصادرة من خارج الدولة، والذي يهدف إلى التحقق من شهادات التطعيم. كاشفة عن حزمة من الإجراءات والأنشطة الداعمة لحركة المسافرين.

وأكدت الهيئة خلال الإحاطة اليومية لدولة الإمارات عن مستجدات فيروس كورونا، أن دولة الإمارات تتمتع برؤية سباقة في توظيف التكنولوجيا المتقدمة. ساهمت في وضع بنية تحتية متقدمة لمختلف القطاعات، وخاصة بما يتعلق بالبيانات الشخصية، والسجل السكاني. موضحة أن هذه الاستراتيجية ساعدت في تعزيز كفاءات مخرجات الأعمال، في الظروف العادية والخاصة مثل جائحة كوفيد 19. وفقاً لما جاء في صحيفة الخليج الإماراتية.

ولفتت الهيئة إلى توفير حزمة من الإجراءات والأنشطة الداعمة لحركة المسافرين، عن طريق تجهيز فرق عمل لجميع منافذ الدولة ليتم التعامل مع الأشخاص القادمين وتقديم التسهيلات اللازمة لضمان مرونة حركة دخولهم إلى الدولة.

ونصحت الهيئة جميع القادمين باتباع البروتوكولات الصحية المتبعة في الدولة، والتواصل مع الجهات المختصة للرد على جميع الاستفسارات المتعلقة بفيروس كورونا وقالت الهيئة: «نعلن عن بروتوكول اعتماد شهادة التطعيم الصادرة من خارج الدولة، والذي يهدف إلى التحقق من شهادات التطعيم المرفقة وفقاً للضوابط والإجراءات المنظمة لها، واعتمادها بشكل إلكتروني وآلي، لتسيير حركة القادمين من الخارج، ولضمان سرعة الانتهاء من الإجراء».

وأشارت إلى توفير خدمة تسجيل القادمين على التطبيق ICA أو على الموقع الإلكتروني التابع للهيئة، ويتم التسجيل من خلال خطوات بسيطة وسريعة تبدأ بتعبئة البيانات الشخصية وبيانات الجواز، مع إدراج عنوان السكن داخل الدولة، ومن ثم يتم تقديم المعلومات المتعلقة بالتطعيم وإرفاق الإثباتات.

وأشارت الهيئة، إلى أنه يمكن للمسافرين البدء بالتسجيل ابتداءً من 15 أغسطس/ آب المقبل. وللتطبيق إمكانية إدراج مختلف البيانات المتعلقة بالمسافر بما فيها معلومات عن شهادات التطعيم، حيث بلغ عدد مستخدمي هذه التطبيقات 63 ألف مسافر من مختلف أنحاء العالم.

وأوضحت الهيئة أن تسجيل شهادات التطعيم هو اختياري للمسافرين الراغبين بالاستمتاع بالمميزات التي يحصل عليها الأفراد الحاصلون على اللقاح في الدولة، مؤكدة في الوقت نفسه اعتماد اللقاحات المعتمدة في الدولة فقط. وستظهر الشهادات المعتمدة في تطبيق الحصن.

ورحبت الهيئة بجميع القادمين إلى الإمارات، وتمنت لهم قضاء زيارة أو إقامة آمنة وممتعة مع الحرص على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.