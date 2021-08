بسام محمد - حادث مروري بين عدة مركبات معرقل للسير على شارع الخيل - دوت الخليج

متابعة – علي معلا: أعلنت شرطة إمارة دبي عن وجود حادث مروري بين عدة مركبات معرقل للسير على شارع الخيل. وأوضحت أن الحادث كان قد وقع قبل مركز شرطة البرشاء بالاتجاه إلى جسر الميدان. ودعت الإخوة السائقين إلى توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة.













