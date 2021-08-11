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بسام محمد - اليوم.. تقديم أكثر من 59 ألف جرعة من لقاحات كورونا في الإمارات - دوت الخليج
متابعة – علي معلا:
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 59,747 جرعة من لقاح “كوفيد-19″ خلال الساعات الـ 24 الماضية وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 17,197,497 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 173.88 جرعة لكل 100 شخص.
ويأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح ” كوفيد – 19″ وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس ” كوفيد – 19″.
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