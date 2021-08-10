“الصحة” تحدد مراكز التطعيم للفئات العمرية من 3 إلى 17 سنة

بسام محمد - متابعة – نور نجيم:

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن المراكز الصحية التي تقدم لقاح “كوفيد-19” للفئات العمرية من 3 إلى 17 سنة.

وكانت الوزارة قد أعلنت في الأسبوع الماضي عن التسجيل الطارئ للقاح “سينوفارم” لهذه الفئة العمرية بناء على نتائج الدراسات السريرية والتقييم الصارم المتبع لتصريح الاستخدام الطارئ، والتقييم المحلي الذي يتوافق مع اللوائح الدولية المعتمدة.

وأكدت الوزارة أن اللقاح للفئة العمرية من 3 إلى 15 سنة اختياري وليس إلزامي ..كما كشفت الوزارة عن أن اللقاح المعتمد للأطفال من عمر 3 إلى 11 سنة هو “سينوفارم”، وبالنسبة للفئة العمرية من 12 إلى 15 سنة سيكون الخيار متاحاً بين “سينوفارم” أو “فايزر-بيونتك” .

وتتوفر اللقاحات في 46 مركز تطعيم تغطي الإمارات الشمالية منها 19 مركزاً صحياً في إمارة الشارقة و 10 مراكز صحية في إمارة الفجيرة و 9 مراكز في إمارة رأس الخيمة و 4 مراكز في إمارة عجمان و 3 في إمارة أم القيوين، ومركز واحد في إمارة دبي.

تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز جهود الإمارات في مكافحة فيروس “كوفيد-19 “وتأكيدا على نهجها الاستباقي بالاهتمام بصحة وسلامة أفراد المجتمع.

وأكد سعادة الدكتور حسين عبد الرحمن الرند وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصحة العامة رئيس اللجنة الوطنية لتطبيق اللوائح الصحية الدولية ومكافحة الجائحات أن لقاح “سينوفارم” ضد “كوفيد 19” يعد آمناً بالنسبة للأطفال من سن 3 إلى 17 عاماً بناء على التجارب السريرية التي أثبتت مأمونيته لهم بعد تطبيق كافة البروتوكولات الطبية المعمول بها ووفقاً لأعلى المعايير والممارسات الدولية.

ولفت سعادته إلى أن هذا القرار جاء بعد دراسة علمية ودقيقة ويمثل خطوة متقدمة في طريق التعافي من الجائحة وتحصين أوسع شرائح المجتمع. مشجعا أولياء الأمور على التوجه إلى مراكز تقديم اللقاحات.