بسام محمد - الإمارات تقدم مساعدات عاجلة لليونان - دوت الخليج

متابعة – دوت الخليج تقدم دولة الإمارات عبر ذراعها الإنساني “الهلال الأحمر”، مساعدات إنسانية عاجلة لتعزيز حماية المدنيين المتأثرين من الحرائق في اليونان. وتشارك الإمارات أيضاً في تعزيز الجهود الرامية لإخماد الحرائق، بطائرة عمودية، لمكافحة حرائق الغابات على أطراف عاصمة اليونان أثينا. وذكرت “وام” أن طائرة إماراتية تحمل كميات كبيرة من المواد الغذائية والصحية ومكملات غذائية للأطفال ومواد مكافحة الحرائق. من ملابس إطفاء ومضخات وخراطيم مياه وملحقاتها، سوف تغادر الدولة في غضون الساعات القليلة القادمة. وجاءت المساعدات بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ “خليفة بن زايد آل نهيان” رئيس الدولة “حفظه الله”. وتنفيذا لأوامر صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان” ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.













