الصحة تحدد 46 مركزاً لتطعيم الفئات العمرية من 3 إلى 17 سنة

بسام محمد - متابعة – مظفر إسماعيل

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن المراكز الصحية التي تقدم لقاح كورونا للفئات العمرية من 3 إلى 17 سنة.

وجاء ذلك بعد إعلان الوزارة في الأسبوع الماضي عن التسجيل الطارئ للقاح “سينوفارم” لهذه الفئة العمرية، بناء على نتائج الدراسات السريرية. والتقييم الصارم المتبع لتصريح الاستخدام الطارئ، والتقييم المحلي الذي يتوافق مع اللوائح الدولية المعتمدة.

وأكدت الوزارة أن “اللقاح للفئة العمرية من 3 إلى 15 سنة، اختياري وليس إلزامي”، وكشفت أن اللقاح المعتمد للأطفال من عمر 3 إلى 11 سنة هو “سينوفارم”. وبالنسبة للفئة العمرية من 12 إلى 15 سنة سيكون الخيار متاحاً بين “سينوفارم” أو “فايزر-بيونتك”.

وتتوفر اللقاحات في 46 مركز تطعيم تغطي الإمارات الشمالية، منها 19 مركزاً صحياً في إمارة الشارقة، 10 مراكز صحية في إمارة الفجيرة. 9 مراكز في إمارة رأس الخيمة، 4 مراكز في إمارة عجمان، 3 في إمارة أم القيوين، ومركز واحد في إمارة دبي.

وتعد الإمارات أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقوم بإجراء دراسة فعالية اللقاح لهذه الفئة العمرية.