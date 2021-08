بسام محمد - جمارك أبوظبي تصدر سياسة التجارة الإلكترونية - دوت الخليج

متابعة – مظفر إسماعيل أصدرت جمارك أبوظبي سياسة التجارة الإلكترونية، لتوفير بيئة استثمارية تنافسية وتنظيم حركة البضائع الشخصية عبر قنوات التجارة الإلكترونية. وتطبق السياسة التي يبدأ العمل بها اعتباراً من 15 أغسطس 2021 على البضائع المستوردة والمصدرة من قبل الشركات لأغراض التجارة الإلكترونية. والبضائع المصدرة لخارج الدولة، بحسب ما جاء في صحيفة “البيان”. كما يشترط على الشركات، وفق السياسة الجديدة، التسجيل من خلال قسم التراخيص في جمارك أبوظبي،.













Enable referrer and click cookie to search for eeabd954c8288484 7d91665432efe101 [] 2.7.2