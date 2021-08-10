درجات الحرارة المتوقعة ليوم غد

بسام محمد - متابعة- رنا يوسف

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً، وحارا ومغبرا أحياناً نهاراً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، قد تكون ركامية بعد الظهر شرقاً، ورطبا ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الساحلية خاصة غرباً، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، مثيرة للغبار.

الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية / 15 – 25 تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند 15:33 والمد الثاني عند 01:57 ..والجزر الأول عند الساعة 08:48 والجزر الثاني عند الساعة 19:39 .

وبحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند 11:21 والمد الثاني عند الساعة 22:55 ..والجزر الاول عند الساعة 17:22 والجزر الثاني عند الساعة 05:16 .

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 46 33 80 20 دبي 45 33 80 20 الشارقة 45 34 80 25 عجمان 43 33 80 20 أم القيوين 44 33 80 20 رأس الخيمة 42 33 70 20 الفجيرة 44 33 80 20 العين 46 34 55 15 ليوا 46 30 80 20 الرويس 42 33 80 20 السلع 41 33 80 20 دلما 40 32 80 20 طنب الكبرى 39 33 80 20 طنب الصغرى 39 33 80 20 أبو موسى 39 33 80 20 .